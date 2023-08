Sanremo: sicurezza in città, Biancheri “Lavoro straordinario rispetto a quello che abbiamo ereditato nel 2014”

“Nel 2014 siamo arrivati con il problema della sicurezza che era al primo posto. Abbiamo fatto un lavoro straordinario rispetto a quello che abbiamo ereditato”.



Non ha fatto giri di parole il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri nel porre l’accento sul lavoro della sua amministrazione in tema di sicurezza reale e percepita in città. Il primo cittadino, nell’elogiare il lavoro della Polizia Locale per il maxi sequestro di merce contraffatta, ha dedicato un passaggio al lavoro svolto in merito tra le assunzioni di nuovi agenti e gli investimenti per la videosorveglianza.

“Sanremo è una città complessa, è sempre difficile fare paragoni con altre realtà - ha sottolineato Biancheri - nel 2014 siamo arrivati con il problema della sicurezza che era al primo posto. Oggi abbiamo 375 telecamere funzionanti in città che sono fondamentali per il controllo. È stato fatto un lavoro straordinario da parte di questa amministrazione e, in base al numero di abitanti, siamo la città più videosorvegliata d’Italia. Oggi i problemi sono altri, la sicurezza non è più il primo. In questi ultimi mesi, ad esempio, abbiamo lavorato in città per piccoli problemi come quello di corso Garibaldi dove c’è una linea di confine tra problematiche sociali e ordine pubblico. Rispetto a quello che abbiamo ereditato nel 2014 abbiamo fatto un lavoro straordinario”.