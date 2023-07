Maxi sequestro di merce falsa a Sanremo: trovati oltre 7 mila pezzi in due garage (video)

Oltre 7 mila pezzi di merce contraffatta tra cui circa 2.700 borse con marchio falso. Un valore complessivo di circa 400 mila euro. Questo il risultato della maxi operazione portata a termine dalla Polizia Locale di Sanremo che nei giorni scorsi ha fermato e denunciato un cittadino senegalese al termine di una lunga attività di indagine e pedinamento. È la più grande operazione anti contraffazione portata a termine a Sanremo.

L'operazione risale al 13 luglio scorso quando l'unità antiabusivismo ha perquisito l'uomo entrando anche in alcuni locali a lui riconducibili. Tutto ha avuto inizio quando gli agenti della Polizia Locale hanno notato l'uomo, già conosciuto per reati legati alla vendita di materiale contraffatto, aggirarsi nei pressi di due autosilo cittadino, uno in corso Inglesi e uno in strada Rocca.

L'attività di indagine ha permesso di ricostruire i movimenti dell'uomo (dedito quotidianamente alla vendita di merce contraffatta) arrivando così ad accertare che frequentava costantemente due garage all'interno di due parcheggi (per i quali pagava regolarmente l'affitto, in merito sono in corso indagini per ricostruire la posizione degli affittuari) a piani in città. Mobilitava grande quantità di materiale falso ricevendo anche diverse consegne da parte di corrieri.

Giovedì scorso, quindi, il senegalese è stato fermato all'interno di uno dei silos. Durante la precipitosa fuga l'uomo ha tentato di liberarsi delle chiavi di accesso a uno dei garage che, però, sono state recuperate dagli agenti. Nei due garage sono stati rinvenuti cartoni e valigie contenenti migliaia di prodotti con i marchi delle più note case di moda tra borse, portafogli, scarpe, bracciali, cinture, berretti, valigie. Oltre al materiale già contraffatto sono stati rinvenuti dei pesanti stampi in metallo con loghi e marchi, utilizzati per apporre i simboli sui prodotti.

In totale sono stati sequestrati 7.165 pezzi, tra cui solo le borse sono 2.739.