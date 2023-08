Ventimiglia: sei km di coda sull'autostrada in direzione Francia per il primo esodo estivo

Lunghe code e forti rallentamenti, oggi pomeriggio sull’autostrada all’altezza del confine italo francese di Ventimiglia, a causa del primo esodo per le vacanze di agosto.

Al momento gli incolonnamenti maggiori si registrano tra Bordighera e Ventimiglia, in direzione del confine con circa 6 km di coda. Un km, invece, nella direzione opposta.

Questa mattina qualche coda è stata segnalata, invece, nel savonese e sempre sulla A10 in direzione Ventimiglia. Il prossimo, invece, sarà sicuramente il weekend che vedrà più auto in viaggio per Ferragosto.