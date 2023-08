Successo per la Festa di Mezza Estate degli Chevalier de Provence al Golf degli Ulivi di Sanremo (foto)

Oltre cento invitati alla Festa di Mezza Estate degli Chevalier de Provence che si è tenuta sabato 29 luglio al ristorante del Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo “Tee Shot”, allietata dalla musica di Fabio e della Dame d'Honneur Serena.



Ad aprire la serata di gala, ci ha pensato come di consueto, nel suo solenne stile, il Grand Maitre Giorgio Cravaschino assieme al Conseille Supreme composto dal Grand Chancellier Roberto Revello, il Grand Argentier Oberto Ruggero, la Connetable France et Monaco Elisabeth Houel Scuccimarra Prevot, il Secretataire General Massimo Corradino e il socio Alessio Rossi. All'evento erano altresì presenti,come graditissimi ospiti, Ileana Freschi Baili de La Chaine des Rotisseurs di Sanremo, Gerard Canary Baili de la Chaine des Rotisseurs di Montecarlo, Marina Rulfi presidente del Lions Club Arma e Taggia ed Elena Muraco presidente del Serra Club Italia.



Dopo l'aperitivo ed una deliziosa cena a base di pescato locale, il tutto magistralmente organizzato e preparato da Matteo Fiore e dallo chef Matteo Riccitelli con la sua brigata, c'è stato spazio per le premiazioni: alla Dame Abbesse Magnamine Loredana Maletta ed al figlio Alessandro Paronuzzi è stata donata una targa di ringraziamento per le sponsorizzazioni targate “Conte di Ramello gioielleria e design”, sempre in prima linea ad ogni iniziativa dell'associazione, oltre ad un omaggi per Gerard Canary Baili de la Chaine des Rotisseurs di Montecarlo.



A settembre ed ottobre prossimi, sono in programma altri due appuntamenti conviviali degli Chevalier de Provence, al grido dell'ormai noto motto “Et que la joie demeure”.