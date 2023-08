Imperia: nel prossimo fine settimana il ricordo di Felice Cascione a Madonna del Lago

Sabato e domenica prossimi, come ogni anno, i ‘Compagni di Cascione’ saranno in località Madonna del Lago per ricordare la figura di Felice Cascione, comandante partigiano ucciso nel gennaio del 1944 nelle montagne che sovrastano il paese di Alto. Nel corso degli anni la commemorazione ha visto aumentare la partecipazione di singoli e di associazioni, tra le quali il ‘Teatro dell’Attrito’ di Imperia con il suo contributo artistico.

Nello scorso mese di maggio è stato restaurato un murale collocato all’ingresso del paese, che intreccia la storia della Resistenza in questi luoghi con momenti di vita rurale di Alto. Il murale venne realizzato nel 2005 in occasione del 60° Anniversario della Liberazione dal pittore e muralista senese Francesco del Casino, che ha reso famoso Orgosolo con i suoi murales di impegno civile. Quest’anno, come già avvenuto in precedenza nel 2013, il restauro è stato curato da insegnanti del Liceo Artistico di Imperia.