Santo Stefano al Mare: si chiude l'attività estiva dell'associazione Il Timone

Concluse le attività estive dell'associazione culturale Il Timone di Santo Stefano al Mare. L'evento finale ha visto la quinta edizione di "Un libro per l'estate". Quattro scrittori sono stati chiamati ad illustrare la loro produzione, insieme a parlare di un autore a loro caro e infine a consigliare un libro da leggere in questo periodo. Sono intervenuti il milanese Maurizio Maria Fossati, ingegnere, giornalista che ha lavorato per "Vela e motore", Mursia e poi per "Le Scienze", edizione italiana di "Scientific American", autore di diversi libri; Simone Farello, genovese, impegnato in una importante carriera politica, autore di alcuni libri a carattere sportivo e fantasy, creatore del seguito blog "Tre buoni motivi per leggere".



Con loro i locali Gianfranco Sarchi, che ha firmato libri e saggi a carattere sportivo e anche storico, e Marco Silvano Corradi, anche lui autore di alcuni libri con biografie di civili e anche campioni del mondo. Sarchi e Corradi si sono soffermati poi a parlare dei loro conterranei, gli affermati scrittori a livello mondiale Marino Magliani e Giuseppe Conte.

Ideatore del format Lucio D'Aloisio poi anche apprezzato conduttore della serata.