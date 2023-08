Estate 2023: si pedala in e-bike in mezzo ai vigneti del Moscatello di Taggia

Confesercenti e il Consorzio Turistico TCS in collaborazione con la rete di imprese ‘Terre del Moscatello’, propone dei tour tra i dolci saliscendi delle nostre colline, con i filari che adornano gli ondulati orizzonti vista mare di questa paradisiaca Riviera dei Fiori.

La nuova experience Enoturistica, brandizzata Fattorie di Gusto, volge lo sguardo proprio a far riscoprire il territorio delle antiche coltivazioni su due ruote. Una proposta dedicata ai winelovers e agli amanti delle bici che desiderano vivere un’esperienza unica e nel rispetto dell’ambiente, tra storia, cultura, ospitalità e tradizione, circondati dallo splendido paesaggio, alla scoperta del celebre “Moscatello di Taggia” un antico vitigno autoctono ligure tornato in auge grazie ad un intenso lavoro in partnership tra i coltivatori locali uniti in una rete di imprese e le istituzioni locali.

Due appuntamenti domani e venerdì con visita nei borghi storici del nostro splendido entroterra di Ceriana e Terzorio con partenza e conclusione da Taggia. I percorsi si concluderanno con degustazioni, abbinate a prodotti tipici locali di eccellenza, presso l'enoteca “Terre del Moscatello” con possibilità di pranzo tipico, permettendo un consumo “culturale” del vino, che fa della cantina il centro di riferimento per la promozione e la valorizzazione delle attività turistiche sul territorio.