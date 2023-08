Sanremo: spostato in anticipo orario mostra di Frida Kahlo, le rimostranze di un lettore: "Una cosa mai vista ad evento iniziato!"

"Buongiorno,



Ieri sera, insieme ad amici residenti a Vallecrosia e venuti a Sanremo apposta per l occasione, ci siamo recati al Palafiori per la mostra di Frida Kahlo.

Alle 21.00 le porte erano chiuse. Abbiamo bussato e dentro si trovavano due giovanissime ragazze che facendo segno di no con le dita neanche si alzavano dalla sedia.



A forza di bussare, è intervenuta una signora che ci ha gentilmente informato del fatto che l'orario della mostra era stato portato fino alle 21.00, siccome nessuno ci andava.

Alle nostre rimostranze - non si è mai visto cambiare l'orario di una mostra dopo che è iniziata - rispondeva che dovevamo informarci guardando sul sito.

Peccato che ancora oggi risulti l'orario delle 22.00… e comunque non tutti hanno Internet, e non è stato affisso nessun cartello.

Pessima figura per Sanremo, e di questo mi dispiace perché ci sono nato 58 anni fa.

Marco Gorga".