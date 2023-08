Ultime prenotazioni possibili per l'uscita notturna del 12 agosto con il Moto Club Valle Argentina

Poco più di una settimana all'appuntamento estivo del Moto Club Valle Argentina che, sabato 12 agosto, proporrà un'uscita notturna, organizzata con la collaborazione del Carrefour Market di Bussana di Sanremo, a tema Notte Araba.

La serata inizierà alle 19,30, con un aperitivo di benvenuto, a cui seguirà un breve giro lungo le strade dell'entroterra per ritornare al punto di partenza dove sarà servita la cena. A seguire musica e karaoke dove Lawrence d’Arabia, Totò sceicco, Aladino, odalische e petrolieri potranno dare sfoggio delle proprie doti canore.

Per motivi logistici il numero degli iscritti è limitato a 250, per cui è indispensabile prenotare. Per maggiori informazioni e/o prenotazioni è possibile visitare il sito www.mcva.it o il gruppo Facebook "Quelli del Motoclub Valle Argentina".