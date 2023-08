Sanremo: mese di agosto ricco di appuntamenti per il 'Bahama Star', protagonista la musica latina

Il mese di agosto si prospetta come un periodo di grandi eventi latini al ‘Bahama Star’ di Valle Armea. Il locale, che ormai da più di 8 anni è protagonista del panorama latino, ha deciso di alzare il tiro proponendo nelle consuete domeniche latine, una ricca animazione chiamando i migliori animatori del momento, facendoli esibire insieme, confrontando i propri stili per arricchire ulteriormente il pubblico che vorrà esibirsi insieme a loro.

Protagonisti di domenica prossima saranno, Geisa Rodriguez onda cubana: nata a Guantanamo (Cuba) nel ‘71 è diplomata della scuola d’arte, diplomata della scuola di varietur Tropicana in Ciudad Havana, ballerina e coreografa di folklore internazionale e danza moderna. Attualmente insegnante di balli latinoamericani con la scuola Onda Cubana, iniziò il percorso a Sanremo nel 2000.

Maury Fuego Pegao Carsughi è vissuto a Ventimiglia fino ai 20 anni. Poi si è trasferito a Tenerife dove ha vissuto per 16 anni ed ha iniziato a conoscere il mondo del ballo latino. Negli ultimi anni ha conosciuto la bachata ‘Fuego pegao’, uno stile di bachata unico e peculiare nel suo genere. Tornato a casa da poco più di un anno ha iniziato ad insegnare lo stile di ballo, cercando di mettere in pratica l'esperienza di Tenerife.

In consolle l'istrionico Chino dj: nato a Guayaquil (Ecuador), a 18 anni ha cominciato con la passione della musica latina. Lavorando in le principali radio del suo paese. Arriva in Italia con tanta esperienza e tanta voglia di fare divertire i liguri, lavorando più di 20 anni in le principali discoteche del Ponente. Dj Chino è un marchio che ripresenta reggaeton e musica latina, che selezionerà i brani nella serata a 360 gradi.

Verranno anche invitati come ospiti alla serata finale di ‘Sanremo t'inCanta ‘23’ organizzata dall'assessorato alle manifestazioni e turismo di Sanremo giovedì 24 agosto presso il palco di piazza eroi sanremesi. Pre serata dalle 19 alle 21 con l'animazione e il karaoke di Alex Penna dove si potranno anche svolgere i provini per esibirsi il giovedì di ‘Sanremo T'in Canta’ oltre che il sabato sera, ulteriore spazio dedicato a causa della numerosa richiesta di partecipazione.

Lo staff del Bahama Star, per l'occasione proporrà menu promozionali a soli 20 euro, sia il ‘menù grigliatona’, sia il menu ristorante gourmet trilogia dei sapori (carne pesce vegan), un agevolazione ulteriore che si vuole dare alla fedele clientela, dopo le 22.30 prima consumazione 10 euro. Ci saranno grandi novità nelle serate delle domeniche latine, si inviteranno grandi ospiti del panorama latino, per dare un ulteriore arricchimento all'animazione e al divertimento. info e prenotazioni al 380 70 98 908.