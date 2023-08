Sanremo: terminata la demolizione sul solettone di piazza Colombo, quale futuro per la zona? (Foto)

Ora il ‘solettone’ di piazza Colombo è stato sgomberato della vecchissima struttura che, dopo aver ospitato uffici, negozi e ristoranti, non c’è più. Cambiano i tempi e cambiano le mode. E pensare che, proprio in una delle ‘stanze’ della struttura, all’inizio degli anni ’70 veniva esposto il leggendario plastico denominato ‘Sanremo ’80.

Era un insieme di strutture sportive (Stadio per il calcio, pista di atletica, piscina e palazzetto dello sport) che, in parte, hanno visto la luce solo negli ultimi anni (il palazzetto si spera entro due). Dopo l’utilizzo per uffici e sportelli dell’azienda di trasporti, quando venne ristrutturato l’ex mercato dei fiori di corso Garibaldi, venne affidato alle attività che si trovavano all’interno e all’esterno della struttura, ora parcheggio.

Non tutti la utilizzarono ma, alla fine, non ci fu il ritorno in corso Garibaldi che era stato prospettato, anche perché non avrebbe avuto alcun senso, visto che le contrattazioni dei fiori (anche se in picchiata rispetto agli anni d’oro) si sarebbero spostate in Valle Armea. E’ stata quindi l’era di un Internet point, di una pizzeria e di un ‘kebab’, questi ultimi due particolarmente restii a lasciare il loro posto.

Alla fine, seppur con molte difficoltà, il comune è riuscito a far andare via tutti e, nelle ultime settimane sono state abbattute le strutture che, per anni, hanno fatto mostra di sé sul solettone di piazza Colombo. La piazza ora ha un look completamente diverso, la vista si è aperta in direzione mare e il senso generale di spazio aperto lascia immaginare il meglio per il futuro della zona.

L’amministrazione ha in programma inizialmente di arredare lo spazio del solettone con piante e arredamento ‘green’, mentre nel lungo periodo il progetto è quello di rendere piazza Colombo prosecuzione naturale del ‘salotto’ di via Matteotti. Intanto il Comune, gli uffici e l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, proseguono nel loro lavoro per sfrattare l’autostazione RT ed entrare così in possesso anche dello spazio sotto al solettone.

Come sarà il futuro? Si è anche parlato del fantascientifico ‘Palafestival’ ma sembra difficile poter costruire una struttura del genere nel pieno centro della città e dove, probabilmente, non ci sono nemmeno gli spazi necessari per poter allestire uno studio televisivo degno degli ‘Eurovision song contest’.

Ora la piazza è comunque sgombra e, a breve, inizieranno i lavori per renderla appetibile per lo svago di residenti e turisti. Poi servirà uno studio per capire cosa farne in futuro. I tempi cambiano e, dagli uffici ai ristoranti nei prossimi anni chissà cosa troveremo.