Imperia: si chiude l'edizione 2023 de “I Concerti delle Logge”, dagli organizzatori un appello alle istituzioni

Sotto il suggestivo loggiato a picco sul mare, dal 26 al 29 luglio, si è svolta l'edizione 2023 di “I Concerti delle Logge”, evento musicale unico nel suo genere che ha suscitato entusiasmo tra il pubblico. “Nonostante fosse l'unica manifestazione a pagamento, i risultati della manifestazione possono essere considerati molto positivi - dichiarano gli organizzatori - con un grande afflusso di spettatori che ha abbracciato l'occasione di godere della grande musica in un'ambientazione incantevole”.

“Il richiamo delle note musicali ha attirato una vasta gamma di persone, dai giovani appassionati agli amanti della musica classica più esperti - aggiungono - le emozionanti esibizioni degli artisti hanno trasportato gli spettatori in un viaggio sonoro indimenticabile, regalando momenti di commozione e di pura gioia musicale. Un elemento che ha contribuito al successo dell'evento è stata senza dubbio la cornice magica del loggiato a picco sul mare. La location pittoresca ha fornito uno sfondo suggestivo e un'atmosfera intima, creando un legame speciale tra gli artisti e il pubblico. La bellezza del paesaggio ha aggiunto un tocco di magia e ha reso ancora più speciale l'esperienza musicale per tutti i presenti”.

“Nonostante il trionfo di questa edizione - concludono - i promotori dei Concerti delle Logge hanno espresso il desiderio di allargare il cerchio di partecipanti nelle prossime edizioni. È fondamentale che le istituzioni sostengano adeguatamente questo evento culturale, affinché la grande musica possa essere fruibile da un pubblico ancora più ampio e accessibile a tutti, senza che le questioni economiche possano costituire un ostacolo. L'obiettivo originale dei Concerti delle Logge era quello di diffondere la passione per la musica classica e avvicinare il pubblico a questo genere senza preclusioni di sorta. In questo spirito, si auspica che le istituzioni comprendano l'importanza di sostenere queste iniziative culturali e garantiscano una stabilità finanziaria sufficiente per assicurare la continuità dell'evento e renderlo accessibile a un pubblico sempre più vasto. La musica è un patrimonio universale e un linguaggio senza confini. L'esperienza dei Concerti delle Logge dimostra che, quando si promuove la cultura in un ambiente accogliente e suggestivo, la magia della musica si diffonde e coinvolge tutte le persone senza distinzioni”.