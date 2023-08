Agosto Medievale nel Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana a Ventimiglia Alta

In occasione dell’Agosto Medievale 2023 sarà possibile scoprire, eccezionalmente in orario serale, la storia e i tesori della biblioteca fondata da Angelico Aprosio nel 1648. Per l’occasione sarà visitabile la sala del Fondo Antico, e sarà esposta una selezione di pregevoli volumi antichi (manoscritti, incunaboli, cinquecentine e seicentine - tra le quali l’opera di Del Pozzo Imperialis gentis Lascaris del 1656) che accompagnerà il pubblico, con visita guidata, alla scoperta della prima Biblioteca pubblica della Liguria e del suo fondo barocco tra i più importanti d’Italia.



Il fondo antico della biblioteca Aprosiana durante l’Agosto Medievale osserverà il seguente orario: giovedì 3 agosto dalle 10 alle 14 e dalle 19 alle 23; venerdì 4 e sabato 5 agosto dalle 19 alle 23.