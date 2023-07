Ventimiglia, Forza Italia e Azzurro Donna aderiscono all'iniziativa di Plastic Free

Forza Italia Ventimiglia, Azzurro Donna e Forza Italia Giovani , aderiscono all’attività “ Plastic Free ” patrocinata dal comune di Ventimiglia, grazie all’intervento dell’assessore all’ambiente Milena Raco, per contribuire alla pulizia della città.

"Essendo un tema molto sensibile per la comunità e le giovani generazioni, visto lo stato in cui versano il litorale ed il lungo Roja, sito di interesse comunitario, invitiamo i nostri concittadini, i nostri colleghi consiglieri e gli altri funzionari politici a partecipare alla nostra campagna di sensibilizzazione, lavorando insieme per risollevare la nostra amata città dallo stato di difficoltà nel quale si trova" - dicono Forza Italia Ventimiglia, Azzurro Donna e Forza Italia Giovani.