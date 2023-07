CleanUp, giornata di pulizia ambientale per Plastic Free a Ventimiglia (Foto)

Una pulizia ambientale verrà organizzata a Ventimiglia domenica prossima, il 30 luglio, a partire dalle 8. L’evento è organizzato da Plastic Free Odv Onlus, associazione di volontariato nata il 29 luglio del 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, in collaborazione con Radio 105 Network, 105 Save the Sea e Trenitalia e con il patrocinio del Comune.

Il punto di ritrovo sarà lungo Roya Gerolamo Rossi di fronte alla statua “il cane randagio”. “L’evento in media durerà due ore. Un impegno e un'attenzione costante oggi ci permetteranno di avere ancora un pianeta domani” - fanno sapere gli organizzatori - “Durante l’appuntamento i partecipanti possono fare video e stories taggandoci su Instagram @plasticfreeit”.

“Il nostro obiettivo è di liberare il pianeta dalle tonnellate di plastica che devastano i nostri mari, i nostri fiumi, i nostri ecosistemi e la nostra salute. Siamo indipendenti e apolitici, crediamo che l'impegno concreto delle persone, delle realtà imprenditoriali e delle istituzioni possa fare la differenza, giorno dopo giorno, per raggiungere il nostro obiettivo" - dice Plastic Free Odv Onlus - "Tutta la plastica creata fino ad oggi esiste ancora e i numeri diventano giorno dopo giorno sempre più preoccupanti. Impatta sull'ambiente, oltre 12 milioni di tonnellate di plastica ogni anno finiscono in natura. Impatta sugli animali, oltre 100.000 mammiferi, 1.000.000 di uccelli marini e 40.000 tartarughe marine muoiono ogni anno dopo aver ingerito plastica. Impatta sull'essere umano che ogni giorno ingerisce e respira nanoplastica. La sua continua produzione, soprattutto per il monouso, e il suo mancato riutilizzo figlio della utopica visione della riciclabilità totale di quanto prodotto, ci ha spinti ad essere concreti fin dal primo giorno: sfruttiamo la potenza dei social per le nostre campagne di sensibilizzazione, andiamo nelle scuole a parlare agli studenti che rappresentano il nostro futuro, stringiamo accordi di cooperazione con le istituzione per facilitare le attività sul territorio, sosteniamo centri di recupero tartarughe, ci rimbocchiamo le maniche e ci sporchiamo le mani sul campo, bonificando spiagge, argini, boschi, parchi. Oggi, siamo il punto di riferimento in Italia nella lotta all'inquinamento da plastica e grazie al supporto di oltre 1.000 referenti e centinaia di migliaia di volontari siamo certi di poter fare sempre di più e sempre meglio".

Per informazioni sull’evento nella città di confine contattare il referente Sarah Di Corato al 33789269570.