Domenica a Imperia appuntamento con la 30a edizione di ‘ImperiAffari – Festa dell’Estate 2023’

Torna domenica 30 luglio a Imperia, per la trentesima edizione, “ImperiAffari – Festa dell’Estate 2023”, l’atteso e apprezzato evento di Confcommercio dedicato alle occasioni commerciali e non solo.

Dalle 8 alle 20 nel centro di Oneglia i commercianti proporranno le migliori occasioni di saldi, mentre bar e ristoranti offriranno musica e animazione a partire dalle 17. Inoltre, in via Monti Piano Bar con Sergio per cantare e ballare le musiche indimenticabili degli Anni 80 e 90; in via Bonfante Dj King Luca Aschero per ballare a ritmo latino; in piazza San Giovanni animazione e balli country con la Scuola Old Wild West; in piazza Rossini animazione sportiva con Asd Creativa.

