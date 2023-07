Grande affluenza al corso ‘D10c diagnosi climatizzazione elettronica’ organizzato dalla Confartigianato

Si è svolto nei giorni scorsi il corso ““D10C Diagnosi Climatizzazione elettronica” organizzato dalla Confartigianato di Imperia in collaborazione con Texa Spa, Carini srl e GrandiAuto. La giornata di martedì 25 luglio ha visto numerosi meccatronici partecipare al momento formativo per ottenere la qualifica per poter lavorare con i liquidi degli impianti di climatizzazione.

Guidati dal tecnico istruttore di Texa Bernardino Puca, durante la mattina gli operatori del settore hanno svolto la parte teorica presso la sede della Confartigianato, in Corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, mentre al pomeriggio sono stati ospitati dalla sede di GrandiAuto in Corso Marconi 73 per lo svolgimento della parte pratica.

Il corso ha permesso ai partecipanti di imparare e migliorare le proprie conoscenze su come effettuare una corretta manutenzione dell’impianto di climatizzazione. Sono state fornite indicazioni su come effettuare le ricerche di guasti, sia di natura elettrica sia meccanica, ed è stato mostrato l’uso evoluto delle attrezzature autodiagnostiche e anche della stazione di ricarica.

Per rimanere aggiornati sulle iniziative e sui corsi di formazione della Confartigianato Imperia è possibile inviare una mail all’indirizzo info@confartigianatoimperia.it o telefonare al numero 0184/524501