Si chiude l'edizione 2023 di “Bordighera un mare di sapori” (foto)

Grande successo di pubblico anche per la serata conclusiva dell’ottava edizione di “Bordighera un mare di sapori”. “ Anche in questa edizione l’eccellenza enogastronomica è stata la protagonista indiscussa dell’evento, grazie all’alta qualità dei piatti proposti dagli chef locali - dichiarano da Confcommercio Bordighera - una vera festa con un clima di grande convivialità, molto apprezzato da turisti e residenti ”.

“Un grazie al numerosissimo pubblico, all’Amministrazione comunale e agli uffici, al Comando della Polizia Locale, alla Protezione Civile, alla Compagnia dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Cooperativa Coseva, agli sponsor Banca di Caraglio, Domus Immobiliare, Picconalbicocco, Farmacia Internazionale, Romolo Amarea, Centro benessere Hotel Parigi, Mondo Carta, Ristorante Paloma 11 e Pescheria Biancheri - aggiungono - un grazie particolare va naturalmente rivolto a tutti i ristoratori che ancora una volta hanno lavorato come una squadra vincente e sono stati la vera anima della manifestazione. L’appuntamento è per l’edizione 2024, per la quale la Confcommercio di Bordighera ha già iniziato a lavorare. Intanto fervono i preparativi per la tradizionale “Giornata commerciale del Ribasso” del 13 agosto e per la quinta edizione di “BeerinBo”, in programma il 24, 25 e 26 agosto”.