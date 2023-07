Imperia: concerto dell'organista e pedagogo tedesco Franz Hauk in occasione delle Serate Organistiche Leonardiane

Giovedì 27 Luglio 2023 alle ore 21 la Concattedrale di San Maurizio di Imperia ospiterà un concerto che si preannuncia imperdibile affidato all’illustre organista e pedagogo tedesco Franz Hauk, in occasione delle Serate Organistiche Leonardiane

"Una serata d’eccezione che prevederà un programma tutto incentrato sulle caratteristiche dell’organo con musiche di Bach e Max Reger di cui quest’anno ricorre l’anniversario dei 150 anni dalla nascita

Franz Hauk è nato nel 1955 a Neuburg sul Danubio, ha studiato Musica Sacra, Pianoforte ed Organo presso i Conservatori di Monaco e Salisburgo con Aldo Schoen, Gerhard Weinberger, Franz Lehrndorfer e Edgar Krapp, ottenendo il Diploma nel 1981. Nel 1988 ha ottenuto il suo Dottorato in Musica con una Tesi sulla Musica di Chiesa a Monaco all’inizio del XIX secolo. Viene spesso invitato come membro di giuria in concorsi internazionali e come professore ospite. Dal 1982 è organista e dal 1995 Maestro di Coro del Duomo di Ingolstadt.

Il suo repertorio include le opere di Johann Sebastian Bach, Max Reger e musica francese del XIX e XX secolo. Particolarmente interessato alla musica contemporanea, ha commissionato diverse composizioni e le ha eseguite in prima esecuzione assoluta. La sua attività artistica si rivolge anche alla direzione d’orchestra con la riscoperta e l’esecuzione in prima moderna di un gran numero di oratori, sinfonie, messe e produzioni operistiche di J.S.Mayr di cui è uno dei massimi studiosi.

E’ direttore artistico di diverse stagioni concertistiche. Suona regolarmente in Europa e Stati Uniti ed ha inciso diversi CD ed effettuato registrazioni radiofoniche.Dal 2002 insegna presso la Staatliche Höchschule für Musik und Theater di Monaco.

L’ultimo concerto della XIII Stagione del Festival Internazionale 'Serate Organistiche Leonardiane' è fissato per il giorno 3 agosto 2023 alle ore 21 sempre nel Duomo di S. Maurizio ad Imperia con il concerto dell’organista polacco Waldemar Krawiec.

Il festival organistico della città di Imperia unisce Porto Maurizio ed Oneglia in un unico percorso musicale considerati i pregevoli strumenti conservati nel Duomo di San Maurizio che nella Basilica di San Giovanni.

La stagione organistica che dal 2018 fa parte di E20, stagione culturale del Duomo di Imperia, vede la preziosa collaborazione del parroco del Duomo Monsignor Lucio Fabbris, senza dimenticare il grande appoggio degli anni precedenti del Rev. Don Ivo Raimondo, del Rev. Don Gustavo Del Santo, e da Don Alessandro Ferrua Parroco di San Giovanni.

L’ingresso è libero ed i concerti verranno trasmessi in streaming su facebook in parte o integralmente".