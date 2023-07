Villa Scarsella come l’Arena di Verona: a Diano Marina il ‘Rigoletto’ di Giuseppe Verdi

Il Rigoletto di Giuseppe Verdi, in forma completa, con un cast artistico ed una scenografia all’altezza del capolavoro – risalente al 1851 - del grande compositore emiliano: venerdì 4 agosto all’Arena di Verona o venerdì 28 luglio a Diano Marina (Im), nel teatro all’aperto del parco di Villa Scarsella.

Per la bella stagione, per gli appassionati di lirica o per coloro che non ha mai vissuto l’esperienza di assistere ad un’opera dal vivo, le alternativa sono queste. Una delle opere più famose al mondo, il Rigoletto, torna dopodomani a Diano Marina, nell’ambito del 12° Emd Festival a distanza di 8 anni dall’unico precedente. A quanto risulta dalle ricerche, dovrebbe trattarsi dell’unica rappresentazione del 2023 in tutta la Liguria. Come accade almeno un paio di volte ogni estate, dal 2012, il palco di Villa Scarsella si appresta ad ospitare artisti di caratura internazionale, abituati ad esibirsi nei più prestigiosi teatri italiani e stranieri.

I principali interpreti sono il baritono Marzio Giossi (Rigoletto), il soprano Scilla Cristiano (Gilda), il tenore Danilo Formaggia (Duca di Mantova), il basso Massimiliano Catellani (Sparafucile), e il mezzosoprano Anna Malavasi (Maddalena). Artisti, in arrivo da varie parti d’Italia, che vantano prestigiosi e lunghissimi curricula e che hanno già recitato, con ruoli di rilievo, nelle più famose opere, in giro per il mondo. Il maestro concertatore e direttore della compagnia è Stefano Giaroli, il regista Alessandro Brachetti, che saranno affiancati dall’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane di Parma e dal Coro dell’Opera di Parma. Tutti nomi che, per chi è del settore, non hanno bisogno di presentazione.

Rigoletto è un'opera in tre atti, su libretto di Francesco Maria Piave, tratta dal dramma di Victor Hugo “Il re si diverte”. La prima rappresentazione del Rigoletto – che compone con Trovatore e Travata la cosiddetta trilogia popolare di Giuseppe Verdi - risale all’11 marzo 1851 alla Fenice di Venezia, riscuotendo un immenso successo di pubblico e di stampa. I brani più caratteristici dell’opera sono “Cortigiani, vil razza dannata”, “Bella figlia dell’amore” e “La donna è mobile”.

La trama. La vicenda è ambientata a Mantova, nel XVI secolo. Rigoletto, gobbo buffone di corte, ha una figlia, Gilda, la cui esistenza tenta di mantenere segreta ai cortigiani, molti dei quali intendono vendicarsi di lui per le sue beffe feroci. Gilda si è invaghita, credendolo un povero studente, del frivolo e incostante duca di Mantova, introdottosi furtivamente nella sua casa per farle una corte appassionata. In un secondo tempo i cortigiani del duca, che intendono vendicarsi di Rigoletto, rapiscono Gilda e la conducono al palazzo, credendola però l’amante e non la figlia del buffone. La figlia, sedotta dal duca, si dispera per la sua sorte; Rigoletto giura di vendicarne l’onta. Ingaggia quindi un sicario, Sparafucile. Ma all’ultimo momento Gilda, ancora innamorata del duca, si sostituisce a lui e cade pugnalata in sua vece.

Biglietti. I biglietti (numerati) per lo spettacolo sono disponibili in prevendita presso l’ufficio di via Cavour 30 a Diano Marina, al costo di 28 euro (1° settore) e 24 euro (2° settore), con riduzione a 10 euro per gli Under 14. Non sono previsti maggiorazioni in prevendita. Prenotazioni possono essere effettuate anche via e-mail (info@emdfestival.it), telefono e whatsapp al 370.3507641.

Organizzazione. Il merito di portare anche quest’anno a Diano Marina la grande opera lirica è delle associazioni Ritorno all’Opera e Amici della Musica del Golfo Dianese, che propongono gli otto spettacoli del 12° Emd Festival con il sostegno e la collaborazione del Comune di Diano Marina, ed il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia.

Lunedì 7 agosto - 70 anni di Sanremo – Progetto Festival

Biglietti: 15 euro (posto unico), 10 euro (ridotto under 14)

Giovedì 17 agosto - Gran Galà della Lirica – Premio Città di Diano Marina a Leo Nucci

Biglietti: 15 euro (posto unico), 10 euro (ridotto under 14)

Lunedì 21 agosto - Omaggio a Ennio Morricone – Le più belle colonne sonore di film di tutti i tempi

Biglietti: 25 euro (primo settore), 20 euro (secondo settore), 10 euro (ridotto under 14)

Giovedì 24 agosto - Cin Ci Là – opetetta in tre atti di Lombardo e Ranzato

Biglietti: 25 euro (primo settore), 20 euro (secondo settore), 10 euro (ridotto under 14)

Sabato 26 agosto - Fabrizio de Andrè Sinfonico

Biglietti: 15 euro (posto unico)