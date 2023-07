Ventimiglia: sabato prossimo con Tullio Solenghi e Corrado Bologna termina 'Albintimilium Theatrum fEst'

La terza edizione dell’Albintimilium Theatrum fEst, il festival ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure e per ‘Sistema Teatri Antichi Romani’, realizzato con il contributo del Comune di Ventimiglia in collaborazione con l’Area Archeologica di Nervia, si conclude sabato alle 21, al Teatro Romano di Ventimiglia con Tullio Solenghi e Corrado Bologna protagonisti di “Don Chisciotte”.

Un attore e un professore, già docente alla Scuola Normale Superiore di Pisa di Letterature romanze medioevali e moderne e Letterature comparate, danno vita al capolavoro di Miguel de Cervantes, con la regia di Sergio Maifredi, in una produzione di Teatro Pubblico Ligure tra quelle dedicate al filone dei poemi cavallereschi. Un viaggio tra le pagine del Don Chisciotte, attraversando le innumerevoli vicende grottesche e metafisiche, comiche e stralunate, che Miguel de Cervantes distribuisce in un libro fra i più grandi di ogni tempo.

Corrado Bologna, guida il pubblico incontro a Don Chisciotte, dialoga con Tullio Solenghi che dà voce sia a Don Chisciotte che a Sancio Panza: il cavaliere e lo scudiero, il matto e il savio, che spesso si scambiano le parti.

Lo spettacolo è preceduto alle 19 dalla visita guidata all’Area Archeologica di Nervia a cura degli archeologi e degli storici dell’arte della Direzione Musei Liguria.