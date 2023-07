Sanremo: serata di musica jazz, alla Villa Ormond il 'Concerto per Dodo Goya'

Domani sera alle 21, alla Villa Ormond di Sanremo, appuntamento con il ‘Concerto per Dodo Goya’, per ricordare il musicista toscano ma sanremese d'adozione, uno degli esponenti storici più importanti per lo sviluppo del jazz in Italia, che molto ha contribuito, attraverso la sua opera di organizzatore di concerti e rassegne musicali, all'arricchimento culturale e di immagine della città dei fiori.

Come ogni anno la Dem'Art Soc. Coop. e il Comune di Sanremo rendono omaggio alla sua grande personalità con un concerto che vede la presenza di grandi del panorama jazz internazionale Al ricordo di Dodo, attraverso l'intervento dell'associazione ‘Famiglie Sindrome di Dravet’, sarà affiancato un momento per far conoscere e sensibilizzare una rara malattia che colpisce in tenera età.

La serata prevede nella prima parte l'esibizione del quintetto guidato da Andrea Dulbecco al vibrafono e Giampaolo Casati alla tromba, musicisti con alle spalle collaborazioni con artisti del calibro di David Liebman, Enrico Rava, Tom Harrell, Lee Konitz, Carla Bley, solo per citarne alcuni, che vede la presenza della giovane promessa Gianluca Gallucci al contrabbasso, affiancati da Enzo Cioffi alla batteria e Giovanni Di Martino al pianoforte.

Si chiude col trio composto da Jorge Rossy , batterista già di Brad Meldhau, Pietro Tonolo ai sax , già con Paul Motian e Gil Evans, Giancarlo Bianchetti chitarrista a lungo nelle file del gruppo di Vinicio Capossela, solo per citare alcune delle collaborazioni avute nel corso della loro carriera. La sede del concerto originariamente prevista in P.zza Borea D'Olmo è stata spostata a Villa Ormond