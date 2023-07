Bajardo: sabato prossimo al 'fresco' dell'entroterra un doppio appuntamento culturale

Doppio appuntamento, sabato prossimo a Bajardo per chi lo ha scelto per le vacanze e per chi, anche per sfuggire alla calura della costa, vorrà trascorrere una giornata per godere di un bel freschetto.

Si inizia alle 18, nella sala del castello, con la Lectio Magistralis del famoso poeta e scrittore Giuseppe Conte su “Retaggio Druidico e creatività letteraria”. Un omaggio a Bajardo, a cui l'autore ha dedicato bellissimi passaggi letterari nei suoi libri, e alla fama di paese dei Celti e dei Druidi. Fama meritata per la posizione del centro storico che abbraccia la cima del colle, dove presumibilmente i Sacerdoti Druidi celebravano i loro riti propiziatori. Molti visitatori dicono di sentire una particolare energia positiva che si sprigiona una volta raggiunta la sommità del colle. A questo punto non ci resterà che ascoltare Giuseppe Conte e scoprire come questa energia sia fonte di ispirazione letteraria.

Si continua alle 21:15, nella suggestiva cornice della Chiesa Vecchia, con un'esperienza di 'teatrodanza' con la compagna Apothema che presenta una produzione dal titolo “Nuove piccole storie”. Dodici ragazzi danzeranno ed interpreteranno un viaggio coinvolgente nell’intimo di ogni interprete, sviluppi sorprendenti, storie di attualità, amicizia, qualche nota di allegria e molto altro ancora… un viaggio che ci porterà in punta di piedi all’interno di ogni mondo personale. 12 storie, novantacinque minuti di pura emozione che lasceranno tempo per sorridere ma soprattutto per riflettere sull’importanza della nostra esistenza.

Personaggio e uomini che si colorano del loro carattere, si raccontano, per poi ritrovarsi tutti insieme pronti a spogliarsi per ricominciare a scrivere un nuovo capitolo di vita.