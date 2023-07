Al Museo d’Arte Contemporanea Imperia omaggio a Douglas Sirk

Nell’ambito della programmazione estiva del MACI - Museo d’Arte Contemporanea Imperia - l’associazione culturale Filmcaravan propone tre serate di cinema all’aperto nel giardino di Villa Faravelli.



Queste tre serate saranno dedicate all’opera di Douglas Sirk. Nato in Germania nel 1897 sotto il nome di Detlef Sierk diventa molto giovane un regista teatrale e cinematografico di grande successo. Costretto alla fuga verso gli Stati Uniti al momento dell’ascesa del nazismo, cambia il suo nome e realizzerà nella Hollywood degli anni 1950 i suoi capolavori. Verrà poi ricordato come il maestro del melodramma classico. Due delle sue opere a colori più importanti saranno proiettate in versione restaurata. Questo omaggio fa seguito alla retrospettiva integrale organizzata l’anno scorso nell’ambito del festival di Locarno e che ha dato il via ad una riscoperta della filmografia di questo autore che ha avuto influenza cruciale su alcuni tra i più importanti registi degli ultimi decenni: da Rainer Werner Fassbinder a Todd Haynes, fino a Pedro Almodovar.



La manifestazione si aprirà giovedì 27 luglio con un evento speciale, la proiezione di Ahmed il principe fantastico (1924), pionieristico lungometraggio d’animazione di Lotte Reiniger, regista tedesca contemporanea di Douglas Sirk che sarà musicato dal vivo dal duo di musica classica indiana composto dai fratelli Mosin e Shahin Kawa. A seguire, il film Secondo amore (1955) di Douglas Sirk.

Venerdì 28 luglio verrà proiettato Lo specchio della vita (1959) di Douglas Sirk.

La serata finale di sabato 29 luglio si aprirà alle 21.30 con un concerto del musicista e compositore di colonne sonore Ilia Osokin e proseguirà alle 22.30 con la proiezione del documentario Douglas Sirk - Hope as in Despair. Con la partecipazione del regista Roman Hüben che sarà presente per uno scambio con il pubblico.