Ventimiglia, “Sulle orme del Corsaro Nero” anima il centro storico (Foto)

Il centro storico di Ventimiglia prende vita con l’evento “Sulle orme del Corsaro Nero”, andato in scena domenica sera. Residenti e turisti hanno invaso piazza Colletta, i carugi della città alta fino al Funtanin per ammirare gli spettacoli, le ambientazioni e gli eventi a tema dedicati a famiglie e ai giovani.

Spettacolo circense, mangiafuoco, chiromanti, danzatrici, musica itinerante, taverna dei pirati, degustazioni, bevande, mostra e illustrazioni hanno catapultato la città alta indietro nel tempo all'epoca dei pirati trasformandola in un luogo di divertimento. "Suggestione d’ambienti, ritmi sfrenati, musiche, variopinti personaggi ad animare ogni angolo hanno trasformato per una notte le vie e le piazze della città in un animatissimo e pittoresco borgo marinaro del XVII secolo” - dicono ‘Le ragazze di Wilma’ che hanno organizzato l’evento insieme a ‘Ventimiglia tra le porte antiche’ con il supporto dell’Amministrazione comunale e Marina Development Corporation.

Riuscita e apprezzata anche la caccia al tesoro. "La manifestazione è riuscita” - sottolineano - “Ha coinvolto e catturato i presenti, rendendo pubblico e artisti protagonisti insieme della grande epopea di corsari e pirati. Tante persone, soprattutto giovani e famiglie, si sono cimentate nella caccia al tesoro che si è svolta nella magnifica cornice di Ventimiglia alta, luogo strettamente legato alla famiglia del Corsaro Nero. Siamo soddisfatte della prima edizione, speriamo di replicare il successo anche il prossimo anno!".