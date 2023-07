Ventimiglia, il centro storico ospita “Sulle orme del Corsaro Nero” (Foto e video)

Il centro storico di Ventimiglia domenica 23 luglio ospiterà la “Sulle orme del Corsaro Nero”.

Dalle 18 alle 24 piazza Colletta e da via Garibaldi al Funtanin verranno animate da spettacoli, ambientazioni ed eventi a tema dedicati a famiglie e ai giovani. "E' motivo di grande orgoglio valorizzare il centro storico, l'amministrazione è vicina alla città alta e agli abitanti. E' la prima edizione che abbiamo preparato in poco tempo, speriamo sia la prima di molte“ - dice il vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta - "La nostra Amministrazione ha sposato subito questo progetto perché valorizza il centro storico che è un fiore all'occhiello e un patrimonio da far conoscere. Questa festa è rivolta a tutte le fasce d'età, grandi e bambini. Quando ci sono questi eventi è importante che la popolazione sia partecipe".

"L'intenzione della nuova Amministrazione è quella di valorizzare tutto il patrimonio culturale della città di Ventimiglia" - fa sapere l’assessore alla Cultura, Turismo e Manifestazioni di Ventimiglia Serena Calcopietro - "Con questo evento vogliamo rivolgerci sia ai turisti che ai ventimigliesi per creare un coinvolgimento e una sinergia e per incentivare sempre di più il nostro patrimonio".

Spettacolo circense, mangiafuoco, chiromanti, danzatrici, musica itinerante, taverna dei pirati, degustazioni, bevande, mostra e illustrazioni trasformeranno la città alta in un luogo di divertimento. "L'idea era già nel 2014 quando all'interno delle ragazze di Wilma si iniziava a parlare di fare un evento legato al Corsaro Nero focalizzato a Ventimiglia. Quest'anno si è avuta la fortuna di collaborare e ideare questa manifestazione importante mettendo insieme due realtà del centro storico che da anni sono impegnate ine venti filantropici., come le Ragazze di Wilma e Ventimiglia tra le antiche mura. Il centro storico ha collaborato nella sua integrità nel rendere Ventimiglia Alta un borgo marinaio. Non è una rievocazione storica" - spiega Mara Cilli de 'Le ragazze di Wilma', una delle associazioni organizzatrici - "Abbiamo evocato il mondo dei corsari e dei pirati attraverso ambientazioni a tema, musiche, canti, degustazioni che condurranno gli spettatori da via Garibaldi fino al Funtanin. E' una festa gioiosa adatta a tutti, dai giovani alle famiglie. L'evento trasformerà il centro storico un luogo di divertimento".

Ambientazioni, spettacoli e cibi a tema catapulteranno, perciò, cittadini e turisti nel passato. "Vi saranno locande e taverne di pirati, si potranno vedere schermaglie tra persone, si potranno ascoltare canti e musiche affidate ai giovani allievi della scuola di musica della Pergolesi di Vallecrosia. Le scenografie sono floreali, vi saranno piante provenienti, per esempio, da Madagascar e Canarie che daranno un tono tropicale al centro storico. Verranno preparate anche prelibatezze a tema dai ristoratori ed esercenti. Vi sarà un'esibizione circense in piazza Coletta. Vi sarà anche una mostra curata da Rino Viola che si potrà ammirare presso la fondazione Biancheri. Non potevano mancare le fantastiche illustrazioni di Emanuele Luzzati. Tra mari tempestosi emerge la figura di un fosco personaggio. Tutto parlerà del gentiluomo del mare. Anche le tovagliette e l'oggettistica sono a tema piratesco e Corsaro Nero. Verrà organizzata pure la caccia al tesoro" - svela Mara Cilli.

Vi sarà anche una caccia al tesoro. "La caccia al tesoro sarà divisa in due, una dedicata agli adulti e una per bambini. Sarà impegnativa e dovranno muoversi nel centro storico, sarà un'occasione di divertimento e scoperta. Vi saranno delle chicche davvero uniche. Abbiamo già aperto le iscrizioni. Si accettano prenotazioni entro il 22 luglio contattando il 3332761151 o il 3477427075. E' l'occasione per riscoprire il centro storico" - dice Arianna Boeri di Ventimiglia tra le porte antiche, l'altra associazione organizzatrice dell'evento.