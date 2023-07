Molini di Triora: grande successo per il rally storico di domenica, il sindaco "Grazie agli organizzatori"

Si è svolta domenica scorsa a Molini di Triora una prova dedicata alle auto che hanno fatto la storia del rally nazionale e mondiale. Un appuntamento che ha richiamato tanti appassionati nel piccolo centro della Valle Argentina, tornato per un giorno ai fasti degli anni ’70 e ’80.

Una grande soddisfazione per l’amministrazione comunale di Molini, che ha voluto ringraziare gli organizzatori della Sanremo Rally Team: “E’ stata una bella giornata di sport – ha detto il sindaco, Manuela Sasso – che ha visto la partecipazione di tanti appassionati, tra chi era alla guida delle splendide auto storiche e chi, invece, li ha seguiti di bordo strada”.

“Un appuntamento sicuramente da ripetere – ha terminato il primo cittadino – per non perdere le nostre tradizioni e per ravvivare la già bella estate della nostra valle. Sentire rombare i motori è sempre un’emozione e domenica, alla fine della giornata, sono stati tanti a ringraziare per un momento di sport esaltante. Lo rifaremo”.