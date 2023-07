Sanremo: potatura del 'carrubo' a rondo Garibaldi, il Pat "I proprietari si sono fidati della ditta" (Foto)

Interviene nuovamente il comitato sanremese Pat, in relazione alla potatura dell’albero di ‘carrubo’, posizionato in un terreno privato che insiste su rondò Garibaldi tra l’omonima strada e via Volta a Sanremo.

“L'albero è stato mantenuto in maniera esemplare dai proprietari che con amorevoli cure ed attenzioni hanno permesso una crescita sana ed armoniosa della chioma ad ombrello. Hanno volentieri rinunciato a spazio di parcheggio per lasciarlo all'albero, considerato al pari di un membro di famiglia. Siamo certi che solo grazie al nostro intervento è stato scongiurato il peggio, infatti la sola colpa dei proprietari è stata quella di fidarsi di chi gli aveva prospettato una semplice rimozione di pochi rami che, a detta loro rotti giorni prima dal vento, penzolavano sulla propria attività commerciale confinante. Solo in nome del buon vicinato e della fiducia è stato concesso di entrare nella proprietà ed eseguire un lavoro, presentato come esiguo, che a fine mattinata si è rivelato, agli occhi esterrefatti dei proprietari dell'albero, invece distruttivo”.

“Grazie al nostro intervento – termina il Pat - interpellato l'assessore Menozzi, l'opera è stata interrotta, poiché se avessero proseguito fino al rientro degli ignari proprietari dell'area, l'albero avrebbe molto probabilmente subito una capitozzatura dell'intera chioma. Il dolore maggiore per lo scempio è sicuramente dei proprietari dell'albero che oltre al danneggiamento del proprio bene, subiscono la beffa di essere sanzionati pur non avendo commissionato alcun intervento, ma, ci hanno spiegato, semplicemente per aver acconsentito a lasciare accedere alla propria area la ditta incaricata dal confinante. Ditta che, ai sensi del regolamento comunale del verde, dovrebbe essere parimenti sanzionata. Vogliamo dare tutta la nostra solidarietà ai proprietari del carrubo, ringraziarli per come lo hanno curato e magnificamente tenuto in tutti questi anni”.