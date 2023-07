Ventimiglia: preso d'assalto il centro storico per l'evento ‘Sulle orme del Corsaro Nero’ (foto)

‘Sulle orme del Corsaro Nero’: un’idea vincente che ha incantato il numerosissimo pubblico che, domenica sera, ha preso d’assalto il centro storico di Ventimiglia Alta.

"Suggestione d’ambienti, ritmi sfrenati, musiche, variopinti personaggi ad animare ogni angolo - spiegano gli organizzatori -, hanno trasformato per una notte le vie e le piazze della città di confine in un animatissimo e pittoresco borgo marinaro del XVII secolo. Una manifestazione riuscitissima che ha coinvolto e catturato i presenti, rendendo pubblico e artisti protagonisti, insieme, della grande epopea di corsari e pirati.

Nata dalla proficua collaborazione tra le associazione ‘Le ragazze di Wilma’ e ‘Ventimiglia tra le porte antiche’, con il supporto dell’Amministrazione comunale e Marina Development Corporation, l’evento ha trascinato in un vortice di entusiasmo esercenti e residenti, che hanno fatto a gara a trasformare androni, angoli, attività commerciali in taverne e scorci d’epoca.

La festa ha auto inizio alle or 18 con una straordinaria caccia al tesoro dedicata ai bambini, che a frotte hanno invaso via Garibaldi e gli spazi adiacenti. Entusiasmo alle stelle e monete d’oro per i giovani partecipanti che, successivamente, hanno lasciato spazio e palcoscenico a quella preparata per gli adulti, che ha unito tradizione e utilizzo di tecnologia.

Spettacolo circense in piazza Colletta, intermezzi musicali, danze, schermaglie, consulti con una fascinosa chiromante, ottimo cibo, piante esotiche delle aziende Cactusmania e Allavena piante, oggettistica bandiere e magliette dedicate messe a disposizione da Mariano Schiavolini e tanto entusiasmo hanno gettato le basi future per un evento, che si è già imposto come protagonista dell’estate ventimigliese".