San Bartolomeo al Mare: una settimana di festa con le feste patronali di Chiappa e Poiolo

A San Bartolomeo al mare l’ultima settimana di luglio è all’insegna dello svago e della tradizione con le feste patronali di Chiappa e Poiolo e le attività di intrattenimento sul lungomare delle Nazioni.



Si comincia domani, martedì 25, con la festa dei Santi Mauro e Giacomo in località Chiappa, la musica della Karibe Band e lo street food in piazza Sottana a partire dalle 21, con la partecipazione delle danzatrici del ventre della scuola New Movanimart.



Mercoledì 26 è la volta della festa di Sant’Anna e San Gioacchino in località Poiolo, che comincia con la messa delle 8.30 e prosegue in serata con l’apertura dello street food alle 19 con la musica di Mesci Dj. Si prosegue sempre in piazza Sant’Anna a Poiolo con la Santa Messa e la processione per le vie del paese, con la partecipazione della confraternita di San Michele Arcangelo. Al rientro, la benedizione solenne dei nonni e alle 22.30 una breve visita al borgo e alla sua chiesa.



Sul lungomare delle Nazioni confermato l’appuntamento settimanale con Paolo Bianco il mercoledì sera con il karaoke alle 21.30 ai Giardini Marco Polo mentre giovedì 27 torna Dj Tex in piazza Torre Santa Maria con il DjSet a partire dalle 21.30. Da venerdì 28 a domenica 30 luglio la sagra dei Rebatta Buse animerà piazzale Olimpia con tre serate all’insegna del divertimento, musica e stand gastronomici a partire dalle 19.



Lunedì 31 lo spettacolo si sposta in piazza Rovere, dove alle 21.30 andrà in scena “Sarto per signora”, farsa brillante in tre atti di Georges Feydeau a cura della compagnia “Amici del Teatro”. Scambi di identità, equivoci e amori segreti sono gli ingredienti principali di questa divertente vaudeville a ingresso libero.