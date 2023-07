Diano Calderina: grande partecipazione alla festa Patronale di San Giacomo Apostolo (Foto)

La parrocchia di San Giacomo Maggiore di Calderina, ora parrocchia dei Santi Anna e Giacomo di Serreta e Calderina, si trova nel Comune di Diano Marina. La chiesa di San Giacomo è situata in prossimità del nucleo abitativo di Calderina, verso monte, e costituisce corpo unico con la canonica e l’oratorio dell’Immacolata Concezione.

Si è svolta ieri pomeriggio la festa Patronale di San Giacomo Apostolo Patrono di Diano Calderina. Dopo la Santa Messa celebrata da Don Luca Gabriel per le vie della frazione Dianese si è snodata la processione con l’effige del Santo. La processione oltre a tanti fedeli ha visto la presenza degli amici di Calderina e Muratori, Autorità civili e militari, croce rossa ,le confraternite e banda città di Diano Marina. Al termine la serata è proseguita con la tradizionale bicchierata sul piazzale della chiesa.

La chiesa di San Giacomo si trova oggi lungo il moderno tracciato della “Via della Costa“ che unisce la Spagna ed in particolare il santuario di Santiago di Compostela (1.600 km), con Roma (600 km), destinato a promuovere un pellegrinaggio che può essere sviluppato in due sensi e che percorre tutto l’arco ligure con la partecipazione di Borghi litoranei. 12 tappe per un totale di 348 km che vanno da Sarzana a Ventimiglia.