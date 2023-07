Cervo: Festival Internazionale di Musica da Camera il recital del pianista Julian Trevelyan

Domani alle 21.30 in piazza dei Corallini a Cervo si terrà il recital del pianista Julian Trevelyan (2° Premio e Audience Prize Concours Gèza Anda Zurigo 2021) che eseguirà musiche di L.v. Beethoven, W. Byrd, J.S. Bach, M. Oginski, F. Chopin, W.A. Mozart, R. Strauss, A. Schoenberg.

In collaborazione con Concorso pianistico Gèza Anda, Gog Giovine Orchestra Genovese, Levanto Music Festival Massimo Amfiteatrof e con FAI Fondo Ambiente Italiano sez. Liguria.

Julian Trevelyan è un musicista britannico. Nel 2021 ha vinto il Secondo Premio, Premio del Pubblico e Premio per migliore esecuzione di Mozart al Concours Géza Anda di Zurigo. Nel 2015, all'età di 16 anni, è stato il più giovane vincitore di sempre al Concours Long-Thibaud-Crespin di Parigi. Si è inoltre aggiudicato i premi ai concorsi Ile de France (FR), Dudley (UK), Dumortier (B) e Kissinger (D). Ha studiato all'École Normale Alfred Cortot con Rena Shereshevskaya, sponsorizzato da Patrick Masure. Dal 2021 è assistente di Rena e la sostituisce nelle lezioni. Ha studiato anche composizione ed è compositore in residenza con l'Ensemble Dynamique. È alumnus della Lieven International Piano Foundation, nel Regno Unito è sostenuto da Talent Unlimited.

In occasione del concerto la Pro Loco Progetto Cervo APS, in collaborazione con FAI sez. Liguria, organizzerà una visita gratuita al borgo di Cervo, aperta a tutti. Ritrovo ore 18.00 - Parcheggio ex Stazione Ferroviaria. Per prenotazioni e informazioni +39 3385959641 www.cervofestival.com

Biglietteria e informazioni

A partire dalle 19.30 sarà aperto il servizio di biglietteria all'Oratorio di Santa Caterina in Via Multedo, a pochi passi da Piazza dei Corallini, dove sarà possibile acquistare i titoli di ingresso al concerto.

Il calendario completo delle attività di Lento è disponibile sul sito www.cervofestival.com

Sul sito a questo link: https://cervofestival.com/biglietteria/ è possibile acquistare i biglietti per i concerti e gli appuntamenti del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo.

In caso di maltempo gli spettacoli programmati in Piazza dei Corallini si terranno nella Chiesa di S. Giovanni Battista.

Servizio navetta

A partire dalle 19.30 e fino all'una sarà attivo il servizio di navetta che trasporterà gli spettatori dal parcheggio gratuito di via Steria (in prossimità del campo sportivo) fino a Piazza Castello.

Intorno al Festival: Cervo e il suo territorio

Parte integrante del calendario di Lento – Cervo borgo di cultura sostenibile, gli eventi collaterali del Festival Internazionale di Musica da Camera coinvolgeranno visitatori, pubblico, associazioni e scuole con la finalità di promuovere il territorio anche attraverso la cultura, integrando alle serate di musica l’offerta del sistema turistico cervese.

In occasione del 60° anniversario viene allestita presso l’Oratorio di Santa Caterina per l’intera durata della manifestazione l’esposizione “Memorabilia”, una raccolta di ricordi, documenti e testimonianze sulla storia del Festival di Cervo.

Il Festival Internazionale di Musica da Camera è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando «In luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori» della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico.