Castel Vittorio: fervono i preparativi per la 53° edizione della Sagra del Turtun di domenica 6 agosto.

Il “Turtun” è il testimone di una cucina contadina semplice, quando le donne utilizzavano e combinavano con grande maestria ingredienti poveri, ma ricchi di gusto e profumo. Nel forno a legna ancora caldo, dopo aver cotto il pane, le donne sistemavano i Turtun senza utilizzare la teglia e apponendo le iniziali per facilitarne il riconoscimento a cottura ultimata. Per permettere la conservazione della ricetta più autentica il comune di Castelvittorio in collaborazione con la locale Proloco invita tutta la cittadinanza a partecipare alla 53° edizione della sagra di questo prodotto, che anche quest’anno prevede un interessante concorso gastronomico, giunto alla quinta edizione, cui potranno partecipare tutti gli appassionati di cucina e non solo del paese che ospita la manifestazione.

La giuria è davvero speciale, composta fra gli altri da Paolo Masieri chef (Presidente della Giuria), Daniela Borghi giornalista, Raffaella Fenoglio blogger, Roberto Pisani giornalista, Renata Cantamessa giornalista, Federico Lanteri chef, Sally Semeria blogger, Claudio Porchia giornalista, che come nelle precedenti edizioni coordinerà il lavoro della Giuria e presenterà la manifestazione.

A partire dalle ore 16 nella piazza principale del paese i giurati individueranno i vincitori, sulla base di punteggi attribuiti in base a forma, colore, gusto, profumo, consistenza e bellezza delle caratteristiche “rughe”. Chi intende partecipare dovrà preparare un Turtun e dovrà consegnarlo presso alla Pro Loco di Castelvittorio prima dello svolgimento della gara. La partecipazione è gratuita e I Turtun in concorso non verranno restituiti, ma verranno distribuiti in degustazione al pubblico.

Ecco in dettaglio il programma:

- Ore 16.00 presentazione del libro “Cappuccetto Green” di Renata Cantamessa, alias Fata Zucchina

- Ore 16.30 Concorso del Turtun ed a seguire premiazione

- Ore 17.00 mercatino prodotti tipici nei caruggi e piazze del paese e inizio sagra con distribuzione del Turtun.

- Dalle 18.00 musica in compagnia di…Never The Dog!!

La sera proiezione della puntata del Gambero Rosso dedicata a Castelvittorio con l’attore chef Stefano Bicocchi in arte Vito e la chef Terry Prada.