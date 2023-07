Una notte in tenda, Gibelli: "Ai bambini soggiorno offerto dal comune di Camporosso" (Foto)

Ad agosto verrà proposta l'iniziativa "Una notte in tenda. Astronomi in erba", organizzata dall'associazione Stellaria di Perinaldo in collaborazione con l’associazione 'Nonsolosport' di Vallecrosia. Per l'occasione il comune di Camporosso offrirà il soggiorno a quaranta bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

Il 7 e l'8 agosto i bimbi potranno osservare il sole, esplorare il cosmo e fare passeggiate naturalistiche con la guida alpina Valentina Borgna. "Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale offrirà gratuitamente ai bambini di Camporosso una gita nelle nostre splendide montagne" - annuncia il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Vivremo sicuramente una bella esperienza immersi nella natura di Gouta e trascorreremo una notte in tenda, sotto il cielo stellato osservando il cosmo".

"Il soggiorno è riservato ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni ed è in programma il 7 e l'8 agosto" - dice il primo cittadino - "L’attività sarà svolta in collaborazione con l’associazione 'Nonsolosport' di Vallecrosia, alla quale ci si potrà rivolgere per l’iscrizione e per ogni informazione contattando il 3497741433. Vi aspettiamo, ci sono 40 posti disponibili!".