Quaranta bambini a 'Una notte in tenda', il sindaco di Camporosso: "Occasione per conoscere la natura" (Foto)

Più di quaranta ragazzi di Camporosso e dintorni hanno partecipato a “Una notte in tenda. Astronomi in erba", organizzata dall'associazione Stellaria di Perinaldo in collaborazione con l’associazione 'Nonsolosport' di Vallecrosia.

Un’iniziativa in cui il comune di Camporosso ha creduto molto: ha, infatti, offerto il soggiorno a una quarantina di bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. “Si è da poco conclusa la vacanza in tenda sotto le stelle di Gouta. Per più di quaranta ragazzi di Camporosso e dintorni è stata un’eccezionale occasione di incontro, vacanza e conoscenza della natura. Un momento di crescita vissuto con forte entusiasmo” - fa sapere il sindaco di Camporosso Davide Gibelli.

È stata un’occasione per i bambini per osservare il sole, esplorare il cosmo e fare passeggiate naturalistiche con la guida alpina Valentina Borgna. “Ringrazio l’associazione ‘Nonsolosport’ di Vallecrosia che ha collaborato con il comune di Camporosso per il progetto e l’organizzazione” - sottolinea il primo cittadino - “Grazie, inoltre, alla guida naturalistica Valentina Borgna, all’associazione Stellaria aps di Perinaldo, al rifugio Gola di Gouta, al nostro autista Silvano e agli uffici servizi sociali”.