“Borghi in fiore 2023” coinvolge Riva Ligure e Diano Castello, a Framura la premiazione (Foto)

È andata in scena questa sera la premiazione di “Borghi in fiore 2023”, il contest social organizzato da Regione Liguria in collaborazione con Agenzia In Liguria e il Distretto florovivaistico della Liguria. La cerimonia si è tenuta proprio nel comune vincitore, Framura, nella splendida cornice della piazza della chiesa di San Martino. Ospite speciale della serata, il comico, cabarettista, conduttore televisivo e attore Enrico Bertolino. I riconoscimenti sono stati consegnati al sindaco di Framura (la località prima classificata) e a quello di Pignone (premiato come primo classificato tra i Comuni dell’entroterra e terzo nella classifica generale) dall’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori e dall’assessore regionale Giacomo Giampedrone. Il contest “Borghi in Fiore” 2023 ha coinvolto otto Comuni, due per ogni provincia, uno dell’entroterra e uno sulla costa: Riva Ligure e Diano Castello, Villanova d’Albenga e Noli, Moneglia e Moconesi, Framura e Pignone. Luogo virtuale della gara è stata la pagina Facebook di Regione Liguria dove, a partire dal 6 aprile, sono state pubblicate le immagini più belle dei diversi allestimenti floreali proposti dalle località in gara. Il contest era riservato ai comuni dell’entroterra con meno di 3mila abitanti e a quelli sulla costa con meno di 5mila abitanti. Complessivamente i ‘mi piace’ degli utenti sono stati 13.762, con 439.681 visualizzazioni.

“Faccio i complimenti a Framura e a Pignone perché sono due borghi che rappresentano appieno le due anime della Liguria: quella costiera e quella dell’entroterra" – commenta l’assessore Sartori - "I borghi sono una risorsa preziosa per il nostro turismo. Voglio anche ricordare e ringraziare anche tutti gli altri paesi in gara che la scorsa primavera hanno allestito meravigliose installazioni di fiori, contribuendo a lanciare il floraturismo: una nuova tendenza di viaggio e che anche nella nostra Regione si sta diffondendo sempre più”.

“Sono contento di questo riconoscimento perché questo contest ci ha permesso di avere tanta visibilità, molto importante in chiave turistica – afferma il sindaco di Framura Andrea Da Passano - "Ringrazio la Regione che si dimostra sempre attenta verso i piccoli comuni e che ci ha dato l'opportunità di ospitare una artista famoso come Enrico Bertolino. Ringrazio anche le persone che hanno votato Framura: questa vittoria, merito di chi ha realizzato l'installazione floreale, ci ha consentito di fare conoscere il nostro borgo anche in una stagione diversa dall'estate”.

“Siamo stati lusingati dell'invito e fin da subito abbiamo deciso di partecipare al contest perché il nostro comune è fiorito tutto l'anno" – commenta il sindaco di Pignone Ivano Barcellone - "Siamo orgogliosi di essere il primo paese dell'entroterra e per questo risultato voglio ringraziare tutti coloro che hanno curato la nostra installazione vincente”.