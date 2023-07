Sanremo: il 5 agosto al Casinò un concerto per il ‘Ponte della Cultura tra Italia e Azerbaigian’

Il prossimo 5 agosto, al Teatro del Casinò di Sanremo e con il supporto della ‘Diaspora della Repubblica dell’Azerbaigian’, si terrà un concerto realizzato dalla coppia considerata ‘Ponte della Cultura tra Italia e Azerbaigian’, Kamalia Alizadeh (compositrice e pianista azerbaigiana) e Stefano Muscaritolo (compositore e chitarrista italiano).

Il concerto è organizzato in occasione del centenario della nascita di Heyda Aliyev, carismatica figura politica dell’Azerbaigian che ha guitato il paese verso l’indipendenza e la modernità stringendo e rafforzando solidi rapporti di collaborazione economica (tra cui il progetto TAP) e culturale con il mondo occidentale, ed in particolare con l’Italia, primo attuale partner.

In programma musiche per orchestra basate su commistioni di linguaggio che vanno dalla classica, jazz, lirica ed etnica. Kamalia Ali-zadeh e Stefano Muscaritolo dal 2006 in collaborazione con diverse istituzioni europee, realizzano diversi progetti volti a promuovere la cultura e le relazioni tra Italia e Azerbaigian.