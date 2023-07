Spostamenti e assenza di trasporti: la 'via crucis' di un nostro lettore tra treno, bus e taxi

Un nostro lettore, P.R., ci ha scritto per segnalare quanto appena accadutogli oggi:

“Dovendomi recare da Bordighera all’Ospedale di Imperia e avendo avuto notizia di nuove chilometriche code in autostrada ho deciso di prendere il treno. Giunto alla stazione di Imperia con sorpresa mia e di alcuni anziani non è arrivato il bus delle 15,09 per l’Ospedale. Non c’era nessuna indicazione e un signore ha provato a chiamare invano la Riviera Trasporti per avere notizie: nessuna risposta. A questo punto per il caldo e la lunga attesa ho provato più volte a chiamare un taxi al numero 01833737. La segreteria telefonica ha continuato a ripetere che non c’erano taxi disponibili. Nonostante le condizioni fisiche e il caldo mi sono dunque avviato a piedi avendo poi la fortuna di trovare un taxi di passaggio. In piena stagione turistica con autostrada fatta pagare cara anche se costringe a code interminabili e continui incidenti, la mancanza alla stazione di Imperia di taxi e corse cancellate di bus senza avvisi, è questa l’immagine che si vuole dare del nostro Ponente? È questo il servizio erogato agli sfortunati cittadini?”