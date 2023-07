Vallecrosia: 14 ospiti della RSA Casa Rachele al Rifugio Alpino Mondovì - Havis De Giorgio in provincia di Cuneo (foto)

Il 12, 13 e 14 luglio, 14 Ospiti e 4 operatori della RSA Casa Rachele, la Capo Servizio Roberta Pastorino, il Fisioterapista Gianluca Morelli, l’Animatrice Valentina Mandrea e la Capoturno OSS Lucia Sofia, hanno partecipato al progetto Montagna Activity al Rifugio Alpino Mondovì - Havis De Giorgio in provincia di Cuneo.



“Questo progetto assistenziale – si spiega nel comunicato - prevede, fin dal 2012, una gita in montagna con pernottamento in rifugio. Purtroppo, molto a malincuore, nel periodo pandemico, non è stato possibile organizzare questa importante attività. La gita era davvero molto attesa: entusiasti tutti i partecipanti che hanno così potuto trascorrere tre giorni circondati dai prati lussureggianti e dalle vette della vallata dell’Ellero a mt. 1.761 d’altitudine.

Nel viaggio di andata, Ospiti e operatori hanno consumato il pranzo al sacco all’aperto, in un’area attrezzata, respirando l’aria fresca di montagna, prima di percorrere gli ultimi chilometri a bordo di jeep e pick up per raggiungere il rifugio in sicurezza. Per alcuni Ospiti, il viaggio in fuoristrada è stata la prima esperienza che rimarrà indelebile nei loro cuori. Ospiti e Operatori si sono rilassati nel mezzo delle Alpi Liguri, hanno giocato a bocce, a tombola, a carte, cantato i motivi più conosciuti degli anni orsono. Il tutto nel clima famigliare che contraddistingue tutte le attività della RSA Casa Rachele. Il giorno seguente, sono stati raggiunti dal Direttore della struttura Mauro Vicenzi che si è unito alla compagnia per poter condividere le splendide giornate di sole e fresco alpino. Tutti insieme hanno gustato i menù tipici montani tra cui è stata particolarmente apprezzata l’ottima polenta con salsiccia, crema di raschera e formaggi vari … per non parlare degli splendidi dolci!

La Direzione e tutti gli operatori di Casa Rachele credono fortemente nei progetti assistenziali che consentono di sperimentare continuamente nuovi percorsi di intervento per migliorare il benessere psicofisico degli Ospiti. Un ringraziamento particolare va al gestore e al personale del Rifugio Mondovì per l’ospitalità, la simpatia e per aver dato la possibilità a tutti di trascorrere questi tre giorni in alta quota! Continuano le attività di questa estate. Il prossimo appuntamento sarà già mercoledì 19 con la Santa Messa celebrata dal Vescovo Mons. Antonio Suetta a cui farà seguito la serata paella accompagnata da un’ottima sangria.

Le attività della struttura possono essere seguite sul sito www.zitomirski.org e sulla pagina Facebook: Casa Rachele Zitomirski”.