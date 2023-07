Abusi edilizi dei mafiosi, il prefetto di Imperia: "Sono contrario a usare i soldi dei cittadini" (Foto e video)

“Viene chiesto anche il pagamento relativo all’abuso edilizio perché i mafiosi hanno costruito una parte dell’immobile sito a Bordighera abusivamente e così viene chiesto allo Stato di pagare il condono edilizio per i mafiosi. Io ho già detto telefonicamente al sindaco di Bordighera di no, che non provvederò. Mi opporrò a questo perché ritengo assolutamente ingiusto che i cittadini italiani debbano pagare un abuso edilizio commesso da un mafioso. Si vadano a prendere i soldi dei mafiosi, i soldi privati e con quelli, se necessario, si paga l’abuso edilizio" - ha detto il prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo durante il suo intervento all'incontro pubblico “Germogli di legalità", organizzato in occasione del 31esimo anniversario della strage di via D’Amelio presso il centro Falcone di Camporosso, parlando dei beni confiscati al clan dei Pellegrino a Bordighera.

"Perché il Comune non ha provveduto prima?” - ha aggiunto il prefetto sottolineando che il comune di Bordighera, divenuto proprietario di ville e terreni, ha chiesto alla Prefettura di Imperia di pagare gli abusi edilizi commessi dai mafiosi sulla tenuta dei Pellegrino - “Questa è una cosa inaccettabile. Io mi opporrò a costo di rimetterci l’incarico, ma sono totalmente contrario ad usare i soldi dei cittadini italiani per abusi edilizi commessi da mafiosi".

“Gli oneri urbanistici su abusi edilizi commessi da mafiosi non si pagano” - ha concluso - “Si prende il bene e si dà all’associazione Libera, alla Spes e ai cittadini perché deve essere utilizzato per finalità di carattere sociale. Questo è il segnale che possiamo e vogliamo dare alla criminalità organizzata. Siamo uomini di Stato e di legge e siamo qui per riaffermare la legalità”.