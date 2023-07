Le Sirene di Luca Valentini arrivano per la prima volta ad Imperia per una serata speciale al chiaro di luna insieme ad una ‘vera’ sirena

A poco più di un anno dall'uscita del saggio di Luca Valentini le Sirene stanno per sbarcare per la prima volta anche ad Imperia in occasione di una serata al chiaro di luna che si svolgerà sullo sfondo della splendida location offerta dal Paradise Beach di Lungomare Cristoforo Colombo 3 (Porto Maurizio zona Prino) dove, mercoledì 19 luglio a partire dalle 21 si svolgerà la presentazione del libro accompagnata da immagini e video che permetteranno a tutti di immergersi nel magico e misterioso mondo delle affascinanti fanciulle dalla coda di pesce in riva al mare, ma non solo...

La serata speciale, condotta dallo studioso, autore e presidente della prestigiosa Associazione piemontese Monginevro Cultura, Sergio Donna, prevede infatti la partecipazione della cantautrice Corinna Parodi che, alternandosi con il famoso ‘Canto’, presenterà l'originale ‘Il pianto di Demetra’, ispirata ad un antico mito legato al mondo delle Sirene. La tappa imperiese del tour di presentazioni del saggio però, sarà anche l'occasione per incontrare la bellissima Manuela Mintrasti, una ‘vera’ Sirena, in carne, ossa, e, naturalmente, coda con cui realizzare selfie o foto, una circostanza più che mai rara data la natura notoriamente schiva di queste mitiche creature...

Le Sirene rappresentano da sempre uno degli enigmi più intriganti che hanno stuzzicato la curiosità ed attirato l'interesse degli uomini. A loro si sono ispirati pittori, scultori, poeti e letterati. Ulisse le incontro nella sua Odissea, Colombo ne vide tre mentre navigava verso le Americhe. Barnum fece fortuna esponendone una nel suo museo newyorkese. Croce e delizia dei marinai irretiti dal loro canto soave e mortifero appartengono da secoli al retaggio culturale di ogni popolo.

Dalla Ningyo giapponese, alla dea greca Atargatis fino a Partenope e Leucosia, abbiamo imparato a riconoscerle ed apprezzarle come creature dolci e bellissime grazie a favole e racconti ,ma come spesso accade, la fantasia non sempre coincide con la realtà...

Luca Valentini vive e lavora in Liguria dividendo il suo tempo tra gli studi, le attività artistiche e la professione di conduttore radiofonico, divulgatore, saggista, organizzatore di eventi e presentatore. Da anni svolge ricerche legate alla storia, le tradizioni e gli enigmi a livello locale e nazionale. Partecipa abitualmente a dibattiti e incontri ed organizza e promuove ogni anno i ‘Convegni sul Mistero’. Nel 2019 ha creato ‘Mare d'Inchiostro’ il primo tour letterario della Liguria.

Fa parte del Comitato di Ricerca Scientifica dell'Accademia di Studi Templari del Principato di Monaco, ha scritto per diverse riviste e testate online e cartacee, tra cui il bimestrale nazionale ‘Misteri’ occupandosi di cultura, enigmi e spettacolo. Attualmente conduce il programma ‘OnAir’ sull'emittente regionale Radio 104. Tra gli altri ha pubblicato i saggi ‘Misteri di Liguria’, ‘Il Cinque per Cento’, ‘C'era una volta in Liguria...’, ‘Fantasmi’ e ‘Sirene’, tutti editi da Atene Edizioni.

Il tour di Sirene è organizzato e promosso da LuNa Comunicazione|Eventi, @misteridiliguria, @maredinchiostro, Atene Edizioni

L'ingresso al Paradise Beach per la serata del 19 luglio è libero, è tuttavia possibile anche prenotare il proprio posto inviando un messaggio WhatsApp al numero 3383891296 entro e non oltre le 13 del 18 luglio.