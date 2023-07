Cervo: Sergey Krylov e Lucas Debargue aprono la 60esima edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera

Dal 14 luglio al 30 agosto Cervo accoglierà la 60esima edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera che, in linea con il suo percorso di crescita e maturazione, vedrà per questo 2023 un calendario trasversale e aperto a diversi generi musicali e discipline artistiche.

60 anni: un invidiabile traguardo che verrà celebrato con un programma artistico importante per qualità e dimensione quantitativa.

Il cartellone si apre il 14 luglio alle 21,30 in piazza dei Corallini con il recital del grande violinista russo Sergey Krylov e del pianista francese Lucas Debargue, in programma composizioni di Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns e Maurice Ravel. Evento realizzato in collaborazione con Società dei Concerti La Spezia – Festival Paganiniano di Carro.

Sergej Krylov, nato a Mosca in una famiglia di musicisti, è un virtuoso del violino che ha tenuto concerti con le maggiori orchestre tra cui la London Philharmonic, la Royal Philharmonic Orchestra e la Dresdner Philharmonie. La sua discografia include registrazioni per EMI e Melodiya, due dischi con Deutsche Grammophon, il Concerto per violino e orchestra di Ezio Bosso per Sony e il Concerto per violino Metamorphosen di Krzysztof Penderecki. Ha collaborato con i maggiori direttori d’orchestra tra cui Mikhail Pletnëv, Jukka-Pekka Saraste, Vladimir Jurowski, Vasily Petrenko, Valery Gergiev, Yuri Temirkanov e Yuri Bashmet.

Lucas Debargue, pianista, è la grande scoperta del XV Concorso Čajkovskij di Mosca del 2015. Ha lavorato con direttori del calibro di Valery Gergiev, Mikhail Pletnev, Vladimir Jurowski, Vladimir Spivakov, e con le più importanti orchestre tra cui London Philharmonic, Toronto Symphony, Orchestre National de France e Orchestre Philharmonique de Radio France.

Molto attivo anche nell’ambito della musica da camera, persegue importanti collaborazioni con Gidon Kremer, Janine Jansen, Kian Soltani e Martin Fröst.

E’ prevista una breve guida all’ascolto dei concerti a cura degli allievi e degli insegnanti dei corsi di musica organizzati da San Giorgio APS di Cervo. Le guide saranno disponibili online il giorno dello spettacolo sul canale Facebook Cervofestival.

Biglietteria e informazioni

A partire dalle ore 19.30 sarà aperto il servizio di biglietteria presso l'Oratorio di Santa Caterina in Via Multedo, a pochi passi da Piazza dei Corallini, dove sarà possibile acquistare i titoli di ingresso al concerto.

Il calendario completo delle attività di Lento è disponibile sul sito www.cervofestival.com

Sul sito a questo link: https://cervofestival.com/biglietteria/ è possibile acquistare i biglietti per i concerti e gli appuntamenti del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cerv

In caso di maltempo gli spettacoli programmati in Piazza dei Corallini si terranno nella Chiesa di S. Giovanni Battista.

Servizio navetta

A partire dalle ore 19.30 e fino alle ore 01.00 sarà attivo il servizio di navetta che trasporterà gli spettatori dal parcheggio gratuito di Via Steria (in prossimità del campo sportivo) fino a Piazza Castello.

Intorno al Festival: Cervo e il suo territorio

Parte integrante del calendario di Lento – Cervo borgo di cultura sostenibile, gli eventi collaterali del Festival Internazionale di Musica da Camera coinvolgeranno visitatori, pubblico, associazioni e scuole con la finalità di promuovere il territorio anche attraverso la cultura, integrando alle serate di musica l’offerta del sistema turistico cervese.

In occasione del 60° anniversario viene allestita presso l’Oratorio di Santa Caterina per l’intera durata della manifestazione l’esposizione “Memorabilia”, una raccolta di ricordi, documenti e testimonianze sulla storia del Festival di Cervo.