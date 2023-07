San Lorenzo al Mare: oggi all’Hotel Riviera dei Fiori incontro con Barbara Ronchi della Rocca.

Nella splendida cornice della baia di San Lorenzo, all’hotel Riviera dei Fiori oggi alle 18.00 Barbara Ronchi Della Rocca presenterà il libro ‘Il Mondo dei Fiori ’ durante un aperitivo a base di cocktail floreali, cui seguirà una cena a tema con piatti preparati con fiori edili. Dopo il grande successo di ieri sera a Riva Ligure, un appuntamento da non perdere per chi vuole scoprire un libro che è una vera e propria miniera di preziose informazioni e originali commenti, che partono dall’antichità ed arrivano ai giorni nostri. Curiosità divertenti e aneddoti poco conosciuti, insieme a utili consigli: da come e quando regalare fiori a come utilizzarli per apparecchiare la tavola o inserirli nei nostri piatti per stupire i nostri ospiti. Dalla A alla Z tutto il mondo dei fiori, che sono da sempre utilizzati per esprimere un augurio o un ringraziamento, una partecipazione o un sentimento, e con una sezione dedicata interamente al linguaggio dei fiori.

Un’occasione unica per godersi l’ora del tramonto in spiaggia insieme con una grande esperta di galateo e bon ton, che sarà accompagnata dal giornalista Claudio Porchia e che propone anche una gustosa appendice gastronomica con aperitivo e cena a base di fiori eduli.

Questo appuntamento si inserisce nella collaborazione avviata con la rassegna Sale In Zucca di Riva Ligure, che prevede un secondo appuntamento il 28 luglio con Bruno Gambarotta, che racconterà la sua esperienza in Rai, contenuta nel suo ultimo libro ‘Fuori Programma’.

Per info e prenotazioni 0183.745100