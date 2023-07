Riva Ligure: grandi applausi per Barbara Ronchi della Rocca ospite di “Sale in Zucca”.

Ieri sera un altro importante appuntamento per la rassegna estiva promossa dall’Amministrazione comunale di Riva Ligure. Un pubblico numeroso ha gremito piazza Matteotti per il secondo appuntamento della rassegna “Sale in Zucca”, che ha avuto come protagonista Barbara Ronchi della Rocca ed il suo ultimo libro “Il Mondo dei Fiori”.

Il giornalista Claudio Porchia ha presentato la giornalista esperta di galateo e bon ton in un incontro divertente e veloce, che partendo dalla presentazione del libro ha accompagnato il pubblico alla scoperta del magico mondo floreale. Una vera e propria miniera di preziose informazioni e originali commenti, che partono dall’antichità ed arrivano ai giorni nostri. Curiosità divertenti e aneddoti poco conosciuti, insieme a utili consigli: da come e quando regalare fiori a come utilizzarli per apparecchiare la tavola o inserirli nei nostri piatti per stupire i nostri ospiti. Dalla A alla Z tutto il mondo dei fiori, che sono da sempre utilizzati per esprimere un augurio o un ringraziamento, una partecipazione o un sentimento, e con una sezione dedicata interamente al linguaggio dei fiori. Una pubblicazione impreziosita dagli acquerelli botanici di Simonetta Chiarugi.

Il pubblico ha seguito sempre con grande attenzione l’incontro, ed al termine ci sono state molte domande alle quali Barbara Ronchi della Rocca ha risposto sempre con grande competenza e simpatia.

Anche in questo secondo incontro, come previsto dalla nuova formula della rassegna, il libro in collaborazione con il professor Vincenzo Gerbi e l’ONAV é stato abbinato ad un vino del territorio e portato in degustazione del pubblico grazie alla disponibilità della Cantina SanSteva di Marco Risso.

Il vino proposto in abbinamento è stata la Granaccia, un vino rosso di un bel colore rubino intenso e carico con sentori di frutti rossi che nascondono un gradevole potpourri floreale. Un vino di grande equilibrio e di notevole eleganza, che proprio per queste caratteristiche si abbinava perfettamente ad un libro che parla di fiori ed eleganza. Ma non solo. Nella scelta dell’abbinamento si è anche voluto sottolineare anche un altro aspetto: la provenienza da un altro paese, in questo caso la Spagna del vitigno, l’Alicante. Proprio come arrivano da paesi lontani anche moltissimi fiori che oggi popolano i nostri giardini e le nostre case e di cui la scrittrice da ampie notizie nel suo libro.

Il prossimo incontro è in programma venerdì 21 luglio alle ore 21.15 sempre in piazza Matteotti alle ore 21.15 con Antonio Padellaro e il suo ultimo libro “Confessioni di un ex elettore”.

La rassegna proseguirà fino alla fine del mese di agosto con questo calendario.





Luglio

· 27 giovedì Bruno Gambarotta “Fuori programma”

Agosto

· 3 giovedì Maurizio Pescari “L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita” Alessandro Carassale “Mercanti d'olio” con Franco Roi

· 10 giovedì Laura Calosso “Grand Hotel Bordighera” e Paola Forneris “La presenza degli Inglesi a Sanremo”

· 17 giovedì Federico Marchi “Volevo fare l’arbitro” con giornalista Marco Corradi e l’attrice Graziella Tufo

· 24 giovedì Alberto Patrucco “AbBRASSENS”

· 28 lunedì serata Moscatello di Taggia

· 31 giovedì Valerio Massimo Visintin “Dietro le stelle” con attrice Cristina Sarti

Tutti gli appuntamenti si svolgono alle ore 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero.

'Sale in Zucca' è promossa dal Comune di Riva Ligure con la direzione atistica di Claudio Porchia e il sostegno di Marina degli Aregai Resosrt, Cantine San Steva ed il contributo della Banca di Caraglio.