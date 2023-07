Diano Castello: lo spettacolo dei burattini in scena stasera sulla terrazza del ‘Bowling’

Continuano gli appuntamenti che allietano le serate estive di turisti e residenti presso l’accogliente terrazza del Bowling di Diano. Dopo la serata di lunedì dedicata al latino-americano, oggi è in programma il secondo atto della rassegna dedicata ai più giovani.

Alle 21 va in scena, a cura della Baracca dei Burattini, lo spettacolo “Testafina Cuor di Leone”, nel quale Testafina, personaggio imbranato e pauroso, viene reso forte e coraggioso dal suo fidato amico Gianduja. Sul loro cammino incontrano molte difficoltà prima di riuscire a raggiungere la meta finale, in un brillante racconto ricco di divertimento e colpi di scena.

Domani si rinnoverà invece la Festa della birra, con ampia scelta e promozioni sui prezzi alla spina, a partire dalla seconda consumazione, con gadget in omaggio. La musica la farà ancora da protagonista sabato, con un dj set.

Per la musica dal vivo occorre attendere sino a venerdì 21. A partire da tale data, a cadenza settimanale, sul palco della terrazza del Bowling di Diano, dalle ore 21.30, ci sarà spazio per Mercenari (21/7), Nosmet (28/7), Garibaldi (4/8), Tintodeverano (11/8) e Wavers 51 (18/8).

Oltre agli eventi in terrazza, il Bowling di Diano, aperto nel periodo estivo tutti giorni dalle ore 20 a notte inoltrata (il bar apre anche alla mattina, dalle ore 8 alle 12), propone molteplici attività, all’insegna di relax e divertimento, con sale interne dotate di area condizionata: dal bowling al calcio balilla, dal biliardo al ping pong, dai videogiochi al minigolf.

Il Bowling di Diano è in via Diano San Pietro 105, a Diano Castello, al confine con Diano Marina, il cui centro cittadino dista soltanto 350 metri. Per essere sempre aggiornati, seguite attività e scoprite le novità sui social. Sito Internet: www.bowlingdiano.it.