Cortemilia presenta lunedì 17 luglio la Fiera nazionale della Nocciola

Sarà presentato lunedì 17 luglio alle ore 10 presso la Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte a Torino, il ricco programma della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia 2023.

A presentarlo saranno Roberto Bodrito, Sindaco di Cortemilia, e Marco Zunino, Consigliere con delega a Turismo e Manifestazioni.

Durante la presentazione, alla quale sarà presente il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, saranno illustrati tutti gli appuntamenti dell’edizione 2023 della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia che si terrà dal 19 al 27 Agosto.

"Siamo onorati - commentano il Sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito e il Consigliere Zunino -, di essere nuovamente ospitati nel Grattacielo Piemonte per la presentazione di questo evento, diventato negli anni una vetrina importante per il territorio di Cortemilia e per tutta l’Alta Langa".