A Pontedassio, ‘Enjoy in CRI: Vitality Camp nelle Valli Imperiesi’ per i bambini tra gli 8 e i 13 anni

La Croce Rossa di Pontedassio organizza, per il secondo anno, un campo estivo per i giovani tra gli 8 e i 13 anni. Il campo si terrà dal 21 al 27 agosto - dalle 8 alle 17 - ed è gratuito.

CRI Pontedassio è uno tra i dieci Comitati vincitori del bando in Italia e unico in Liguria. La Croce Rossa Italiana in collaborazione con Kellogg’s Italia organizza per l’estate 2023 dieci Breakfast Summer Camps. Si tratta di campi estivi rivolti a minori fra gli 8 e i 13 anni, incentrati sul tema della corretta alimentazione e degli stili di vita sani.

L’obiettivo principale è quello di educare i partecipanti ad osservare una corretta alimentazione e ad abbracciare uno stile di vita sano, in un contesto di divertimento e condivisione. Saranno messe in atto attività sociali, giochi di squadra e momenti di condivisione che favoriranno l’interazione e la formazione ponendo particolare enfasi sulla consapevolezza e tutela della salute. Saranno inoltre organizzate attività e visite esterne, al mare ed in montagna, in collaborazione con altre realtà del territorio al fine di accrescere la consapevolezza delle risorse appartenenti alla loro comunità.

I posti sono limitati a venticinque e una parte di questi è riservata a appartenenti alle fasce più vulnerabili. Da domani, lunedì 10 luglio alle ore 10 e fino al 16 luglio sarà possibile inviare la richiesta di partecipazione sul sito www.pontedassio.cri.it . Il programma e i dettagli sul sito cri.it/campiestivi. Per info WhatsApp 0183279700 o pontedassio@cri.it.

“Questa è una delle tante attività che quotidianamente Croce Rossa svolge sul territorio. E’ un’opportunità importante e sono contento che per il secondo anno si possa realizzare a Pontedassio!” così Paolo Cossu, Presidente del Comitato “Per riuscire a rispondere a tutte le richieste di aiuto e per portare avanti tutte le attività, abbiamo bisogno di nuovi Volontari: a Pontedassio il corso inizierà lunedì 11 settembre e terminerà fine settimana del 16/17 settembre. Sarà possibile seguirlo in parte online. Le informazioni su pontedassio.cri.it e sui social.

Il presidio sul territorio è fondamentale per il Territorio: dieci minuti, tanto dista Imperia, possono fare la differenza! Svolgiamo servizi di emergenza, trasporti sanitari. Facciamo anche tante attività per i giovani e attività sociali a favore delle persone più vulnerabili, una grande famiglia, un posto da vivere e per questo spero che anche questa volta gli iscritti siano numerosi” conclude il Presidente Paolo Cossu.