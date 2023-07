Taggia: questa sera va in scena la commedia brillante ‘Sinceramente Bugiardi’

Dopo la trasferta a Forlì il Teatro dell’Albero arriva questa sera a Taggia con la commedia brillante ‘Sinceramente Bugiardi’ di A. Aychbourn.



Lo spettacolo,vincitore del premio FITA Liguria Tre Caravelle come miglior spettacolo e del premio Scotti come miglior attore (Paolo Paolino) e miglior attrice (Loredana De Flaviis), è ospite della Rassegna organizzata dal Comune di Taggia e da Angelo Cirimele ‘Made in Taggia Eventi Teatrali’ che si svolgerà in due serate stasera e domani sera nel centro storico Piazza Cavour a ingresso libero.



Due coppie, lontane e appartenenti a generazioni diverse, scopriranno di essere legate da un segreto. Il segreto si può svelare oppure nascondere, elegantemente e disperatamente allo stesso tempo. Le bugie diventano veli colorati e danzanti, talvolta asfissianti, intorno alla verità taciuta: gli equivoci sovvertono due mondi apparentemente ordinati. Una farsa a ritmo di sottilissime menzogne, dialoghi a forma di spirale, parole in precario equilibrio. E poi l’amore che, si sa, per quanto ci si possa ingegnare, trova sempre il modo di farsi verità. C

Con: Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Consuelo Benedetti, Paolo Paolino. Costumi e scenografia: Carlo Senesi. Aiuto regia: Carlo Senesi, Daniela Di Gregorio. Adattamento e regia: Dalila Cozzolino. Produzione: Il Teatro dell’Albero