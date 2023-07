Sanremo: fino a settembre anche i bambini troveranno le loro serate di divertimento all'hotel Royal

Fem Spettacoli con i suoi artisti professionisti accoglierà i più piccoli con spettacoli pensati appositamente per loro, che li coinvolgeranno non solo come spettatori ma anche come parte attiva degli show.

Stupore, allegria, magia, divertimento saranno gli ingredienti di queste serate memorabili a bordo piscina, in una cornice di rara bellezza fronte mare, ove approfittare anche delle specialità del Bar, Ristorante & Pizzeria Corallina.