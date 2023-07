Sanremo: al forte di Santa Tecla la mostra “Di là dal paesaggio” di Luca Boffi e Jacopo Valentini

Al Forte di Santa Tecla è stata inaugurata la mostra “Di là dal paesaggio” di Luca Boffi e Jacopo Valentini curata da Vittorio Parisi. La mostra è realizzata grazie al sostegno di Forte Santa Tecla Sanremo e Direzione regionale Musei Liguria - Ministero della Cultura.

“Al centro di “Di là dal paesaggio” vi è innanzi tutto l'interazione, nuda e simbiotica, di due artisti con i luoghi del loro quotidiano e della loro memoria - dichiarano i curatori - partendo da due pratiche di creazione opposte, l’installazione e la performance da un lato, la fotografia dall’altro, Luca Boffi e Jacopo Valentini sono accomunati dall’aver fatto del paesaggio il soggetto principale delle loro investigazioni, ma anche da un’idea di paesaggio come luogo insieme reale e fittizio, esteriore e interiore, fisico e metafisico, nel quale l’artista deve, per trovarsi, innanzi tutto perdersi. In altre parole, un’idea di paesaggio che coincide con quella di spaesamento. Attraverso elementi e materiali essenziali, terre vulcaniche spoglie, schiere di alberi e rocce in Jacopo Valentini; erba, argilla e corteccia in Luca Boffi, la mostra mira a ricomporre una grammatica paesaggistica spoglia di ornamenti o particolari artifici compositivi, che proceda per addensamenti, come nelle sculture di Boffi, e rarefazioni, come nelle vedute di Valentini, fino a incontrarsi simbolicamente in Doccia, installazione immersiva realizzata a quattro mani da entrambi gli artisti”.